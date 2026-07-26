Après Southampton, Will Still n'a plus regardé de foot pendant deux mois

La dure loi de la Premier League.

À 33 ans, Will Still démarre déjà une troisième aventure en Ligue 1 avec Auxerre, après celles à Reims et à Lens. Le Belge a aussi eu le temps de découvrir la Premier League, la saison passée, avec Southampton, où il a été viré au bout de treize petites journées. « C’était horrible. C’est toute ta vie, H24, 7 sur 7. Du jour au lendemain, on t’enlève ça. Les trois jours suivants, sans mettre de réveil, je me réveillais à la même heure et me disais : »Je n’ai plus rien à faire. Personne ne m’attend. » Tu te sens inutile. Pendant deux mois, je n’ai pas regardé de foot. Je n’y arrivais pas. Ça me saoulait, rejoue-t-il dans les colonnes de L’Équipe. […] Je suis allé à New York, en Australie, en Islande, au Portugal. Ça m’a fait le plus grand bien. Après une année qui n’était pas la plus agréable, je n’aurais pas dû replonger directement à Southampton, j’étais cuit. »

Toujours intéressant et prêt à se prendre au jeu de l’interview, le Belge a accepté de revenir sur plusieurs étapes de vie, notamment celle où il n’a pas réussi l’examen de la police : « Je n’aimais pas l’école, mon père comparait le système scolaire à une machine à saucisses : »Tu mets la viande dans le tube et tout le monde ressort pareil. » Seul le sport m’intéressait. J’étais le petit roux anglais, c’était le seul endroit où j’étais populaire. Pour combiner ma carrière de footballeur avec un métier, il me fallait des horaires flexibles. On m’a dit : »Passe les tests à la police. » J’ai 18 ans, j’arrive devant le jury, j’étais préparé, mais je ne suis pas pris. Dans la lettre de refus, il n’y a rien. On me dit : »Vous êtes belge depuis quand ? Quand vous parlez anglais, vous êtes très british, et quand vous parlez français ou flamand, vous n’êtes pas 100 % belge. » C’est pour ça, quand on me demande si je suis belge ou anglais, je ne suis rien. Je suis citoyen du monde. »

L’examen de la Ligue 1 l’attend à nouveau.

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