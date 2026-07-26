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Neymar trolle ses détracteurs avec une célébration en mode poker

JD
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Neymar trolle ses détracteurs avec une célébration en mode poker

Talent gâché, showman confirmé. Après la piteuse élimination du Brésil à la Coupe du monde, au terme de laquelle Neymar a annoncé, en larmes, sa retraite internationale, l’ancien feu follet du Paris Saint-Germain n’a pas perdu de temps en vacances. De retour avec Santos, il s’est illustré ce samedi en inscrivant un doublé face à Chapecoense.

Un chambrage qui ne manque pas d’air

Si cette petite performance n’a pas suffi au club paulista pour l’emporter face à la lanterne rouge (2-2, score final), Neymar s’est distingué avec une célébration censée répondre à ses détracteurs, lesquels lui reprochaient d’avoir prolongé son séjour aux Etats-Unis pour assister à un tournoi de poker à Las Vegas, puis d’avoir enchaîné avec un autre tournoi à São Paulo pendant que ses coéquipiers disputaient un match de Copa Sudamericana : après avoir mimé un croupier distribuant des cartes, il s’est dirigé vers le poteau de corner, qu’il a ensuite utilisé à la manière d’un club de golf.

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C’est bien joli mais à côté de ça, Santos reste 14e de Serie A brésilienne avec 22 points et seulement une unité d’avance sur la zone rouge. Qui plus est, Neymar ne pourra pas participer à la prochaine rencontre de championnat en raison d’une accumulation de cartons jaune.

Il pourra donc retourner jouer au poker, puis re-répondre à ses détracteurs avec un nouveau doublé au match d’après. La boucle est bouclée.

Neymar répond aux critiques après avoir joué au poker

JD

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