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Neymar remplacé par erreur ?

LB
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Neymar remplacé par erreur ?

Mauvaise communication. Alors que Santos était déjà mené 3 à 0 par Coritiba à l’issue du premier acte, un imbroglio improbable avec Neymar a encore plus plombé la rencontre pour les Paulistas.

Remplacé à la 65e minute par Robinho Jr, Neymar a en fait été victime d’un remplacement par erreur. Alors que l’ancien joueur du PSG se faisait soigner sur le bord du terrain et que Santos préparait un changement pour remplacer Gonzalo Escobar, une mauvaise information a été communiquée au quatrième arbitre qui a annoncé la sortie du numéro 10. L’erreur a attisé le courroux de Neymar qui a pris un carton jaune après avoir contesté sa sortie non désirée.

Une occasion manquée de faire pencher la balance en sa faveur pour la liste de ce lundi.

Neymar s’illustre avant la liste du Brésil pour le Mondial

LB

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