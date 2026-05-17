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- Volendam-Telstar (1-2)
Telstar assure son maintien grâce à Ronald Koeman
C’est donc ça être un nepo baby. Avec sa victoire sur la pelouse de Volendam (1-2) en toute fin de rencontre, Telstar a assuré son maintien en Eredivisie la saison prochaine. Un succès précieux permis par Ronald Koeman… le fils de Ronald Koeman.
RONALD KOEMAN JR.! 🧤⚽️#voltel pic.twitter.com/AdVEKeL2ym— ESPN NL (@ESPNnl) May 17, 2026
Une histoire de penalty
On connaissait Cristiano Jr, Neymar Jr ou encore Vinícius Jr, place désormais à Ronald Koeman Jr. Âgé de 30 ans, celui qui est le gardien de Telstar depuis 2021 a offert le maintien à son club en guise de cadeau d’adieu. Un maintien obtenu non pas grâce à un arrêt, mais bien grâce à un penalty transformé par le gardien de but à la 89e minute, lui qui est loin d’être le tireur habituel des Witte Leeuwen.
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LB