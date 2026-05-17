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Telstar assure son maintien grâce à Ronald Koeman

LB
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Telstar assure son maintien grâce à Ronald Koeman

C’est donc ça être un nepo baby. Avec sa victoire sur la pelouse de Volendam (1-2) en toute fin de rencontre, Telstar a assuré son maintien en Eredivisie la saison prochaine. Un succès précieux permis par Ronald Koeman… le fils de Ronald Koeman.

Une histoire de penalty

On connaissait Cristiano Jr, Neymar Jr ou encore Vinícius Jr, place désormais à Ronald Koeman Jr. Âgé de 30 ans, celui qui est le gardien de Telstar depuis 2021 a offert le maintien à son club en guise de cadeau d’adieu. Un maintien obtenu non pas grâce à un arrêt, mais bien grâce à un penalty transformé par le gardien de but à la 89e minute, lui qui est loin d’être le tireur habituel des Witte Leeuwen.

De quoi inspirer Brice Maubleu.

Le champion du monde du gain de temps joue aux Pays-Bas

LB

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