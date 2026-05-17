La fête et le nul pour l'Inter

Inter Milan 1-1 Hellas Vérone

But : Edmundsson (47e CSC) pour les Nerazzuri // Bowie (90e+2) pour les Gialloblu

Le PSG est jaloux. Pour sa dernière de la saison à domicile, l’Inter Milan a pu célébrer le 21e sacre de son histoire dans une magnifique ambiance, de l’arrivée du bus dans une liesse générale au tifo accompagnant les joueurs à leur entrée sur la pelouse. Côté terrain, les Nerazzuri ont espéré pouvoir se contenter du minimum, avant de se faire reprendre sur le gong par le Hellas Vérone (1-1). Cristian Chivu avait d’ailleurs quelque peu fait tourner, et cela s’est ressenti au fil d’un premier acte où Henrikh Mkhitaryan a notamment une belle balle de 1-0.

⚽️ | Ouverture du score de l’Inter ! Ange-Yoan Bonny s’impose de la tête dans la surface et Edmundsson marque contre son camp. 📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆 pic.twitter.com/ec1AZy4ilD — DAZN France (@DAZN_FR) May 17, 2026

L’ouverture est finalement venue sur corner dès la reprise : la tête d’Ange-Yoan Bonny étant dévié dans son propre but par le malheureux Andrias Edmundsson (1-0, 47e). Suffisant pour faire rugir Giuseppe Meazza de plaisir. Mais alors qu’ils n’avaient jamais vraiment été inquiétés, les Intéristes se sont (un peu) gâché la fête tous seuls en concédant l’égalisation de Kieron Bowie dans les ultimes minutes du match (1-1, 90e+2).

Au moins, les joueurs du Hellas prendront l’ascenseur avec un petit sourire.

L’Inter s’en sort bien à Vérone