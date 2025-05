L'Inter vient à bout de Vérone et ne se laisse pas distancer

Inter Milan 1-0 Hellas Vérone

But : Asllani (9e, SP) pour l’Inter

L’essentiel est assuré.

L’Inter avait l’obligation de prendre trois points à la maison ce samedi soir, face à Vérone, sous peine de voir Naples s’envoler définitivement vers le Scudetto. C’est chose faite, les hommes de Simone Inzaghi l’ont emporté, grâce à un penalty tôt dans la rencontre de Kristjan Asllani (1-0, 9e). Manifestement focalisé sur la réception de Barcelone la semaine prochaine, l’entraîneur italien avait choisi de faire tourner, et pas qu’un peu. C’est un onze très remanié, voire totalement expérimental, qui s’est présenté sur la pelouse de Giuseppe Meazza et a profité d’une très faible opposition proposée par Vérone, qui n’a jamais réellement fait trembler l’Inter.

Les Milanais reviennent donc à trois points de Naples, qui a gagné aussi plus tôt dans la journée, et tout est encore possible à trois journées de la fin.

