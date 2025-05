Naples s'impose à Lecce et s'envole en tête de la Serie A

Lecce 0-1 Naples

But : Raspadori (24e) pour Naples

Ça commence à sentir bon pour la bande d’Antonio Conte.

En déplacement sur la pelouse de Lecce ce samedi, Naples a assuré l’essentiel, à savoir un succès par la plus petite des marges (0-1), grâce à un but de Giacomo Raspadori. Celui-ci a trouvé un magnifique angle sur un coup franc, parfaitement enroulé (0-1, 24e). Cela a suffi pour l’emporter, alors que Romelu Lukaku avait ouvert les hostilités très tôt (2e), avant d’être rattrapé pour une position de hors-jeu. En début de seconde période, Mathías Olivera avait lui aussi mis le cuir au fond des filets adverses, mais l’arbitre a annulé le pion pour une faute de Scott McTominay au préalable (50e). Lecce a poussé, tout de même, pour revenir en fin de partie, mais Alex Meret a fermé la boutique. Les supporters napolitains ne retiendront sans doute pas éternellement ce match mais ils peuvent surtout retenir une chose : Naples prend six points d’avance tout en haut du classement, en attendant l’Inter ce soir, qui défie Vérone et n’a absolument pas le droit à l’erreur.

Et qui a peut-être un peu le Barça en tête…

Le Napoli met la pression sur l’Inter