Naples se reprend face à Lecce

Lecce 1-2 Naples

Buts : Di Francesco (52e) pour les Salentini // Di Lorenzo (18e) et Gallo (CSC, 64e) pour les Partenopei

Comme un goût de Lecce-aller du côté du Napoli.

Giflé par l’AC Milan le week-end dernier, Naples retrouve le chemin de la victoire – et celui du Scudetto – dans la difficulté ce vendredi soir sur la pelouse du Stadio Via del Mare face à Lecce (1-2). Toujours privés de Victor Osimhen et désormais de Giovanni Simeone, touché en deuxième période, les Partenopei se font bousculer par les ouailles de Marco Baroni pendant le premier quart d’heure. Alex Meret doit même s’employer sur une tentative de Youssef Maleh pour empêcher le Marocain d’ouvrir la marque (8e),.avant de voir Giovanni Di Lorenzo soulager tout le monde. Sur un corner mal repoussé par l’arrière-garde des Salentini, Kim Min-jae dépose une galette sur le crâne de son capitaine qui conclut (0-1, 18e). Un pion salvateur pour le Napoli, qui contrôle tranquillement le reste de ce premier acte sans parvenir toutefois à faire le break, Hirving Lozano manquant la seule balle de 2-0 des Azzurri (33e).

Dans les cordes, Rémi Oudin et compagnie retrouvent de la vigueur au retour des vestiaires. Sur coup-franc, Assan Ceesay, de la tête, trouve la barre mais Federico Di Francesco finit par égaliser suite à un cafouillage dans la surface napolitaine (1-1, 52e). Loin de s’affoler, et de se ruer à l’attaque, le leader continue en effet de faire circuler la gonfle, mais manque cruellement d’inspiration pour mettre en danger Wladimiro Falcone. Il faut finalement un improbable coup de pouce d’Antonino Gallo pour permettre aux hommes de Luciano Spalletti de repasser devant. Le bon centre de Mario Rui, pousse le défenseur italien à la foirade, au grand dam de son portier (1-2, 64e). À nouveau en contrôle, les Napolitains cherchent ensuite à plier l’affaire mais ni Kim (83e), ni Elif Elmas (85e) n’y parviennent. Des ratés qui n’empêchent pas les Partenopei de repartir avec les trois points et de se remettre la tête à l’endroit avant d’aller défier, à nouveau, Milan mercredi en Ligue des champions.

Malgré Falcone, Lecce ne décolle pas et reste coincé au seizième rang.

Lecce (4-3-3) : Falcone – Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo – Gonzalez (Helgason, 71e), Hjulmand, Maleh (Askildsen, 80e) – Oudin (Strefezza, 80e), Ceesay (Voelkerling, 80e), Di Francesco (Banda, 89e). Entraîneur : Marco Baroni.

Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (Olivera, 94e) – Elmas, Lobotka, Zambo Anguissa – Lozano (Ndombele, 65e), Raspadori (Simeone, 65e puis Politano, 82e), Kvaratskhelia (Zerbin, 94e). Entraîneur : Luciano Spalletti.