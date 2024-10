Le Napoli met la pression sur l’Inter

Napoli 1-0 Lecce

But : Di Lorenzo (73e) pour Naples

Le Napoli d’Antonio Conte ne s’arrête plus.

À la veille du Derby d’Italie entre l’Inter et la Juve, le Napoli a fait la bonne opération du jour en s’imposant sur la plus petite des marges face à Lecce (1-0). Une septième victoire en neuf journées qui permet aux coéquipiers de Romelu Lukaku, titulaire mais muet ce samedi, de prendre provisoirement cinq points d’avance sur les Nerazzurri en tête du championnat qu’on ne peut toujours pas visionner légalement dans l’Hexagone.

Au cours d’un match globalement dominé et riche en occasions pour les Napolitains, c’est le capitaine Giovanni Di Lorenzo qui s’est chargé de faire la différence. Revenu également à un bon niveau avec la Nazionale ces dernières semaines après une mauvaise passe et un Euro complètement foiré, l’international italien avait déjà pensé ouvrir le score en première période en suivant bien un cafouillage dans la défense adverse à la suite d’une ouverture splendide de Billy Gilmour. Refusé par la VAR, mais ce n’est qu’une question de temps : en seconde période, à la suite d’un corner bien repris par Scott McTominay, Di Lorenzo a une nouvelle fois suivi le cuir comme un renard des surfaces et a inscrit le seul but de la rencontre de près (1-0, 73e). Décidément, Antonio Conte est toujours aussi injouable en Serie A.

