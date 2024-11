Pronostic Venezia Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Venezia et Lecce dos à dos

La 13e journée de Serie A se termine ce lundi avec une affiche importante dans l’optique du maintien entre Venise et Lecce. En effet, ces deux formations se retrouvent dans la zone de relégation et jouent gros lors de ce choc. La formation entraînée par Di Francesco a retrouvé l’élite cet été mais pointe en queue de classement avec 8 points, soit 2 de moins que le Genoa, premier non-relégable. 6 de ce total de points ont été gagnés à domicile lors des succès face au Genoa et contre l’Udinese. En déplacement, les partenaires de Pohjanpalo ont seulement pris 2 points lors de leurs 2 matchs nuls obtenus à Florence et à Monza. Avant la coupure internationale, Venise a subi un revers préjudiciable à domicile face à Parme, qui lutte également pour le maintien.

En face, Lecce est également dans une situation préoccupante avec une 18e place. Les Loups accusent un seul point de retard sur le Genoa, mais affichent un bilan en déplacement peu rassurant. En effet, Lecce a disputé 6 rencontres loin de ses bases pour un seul point pris lors du nul contre le Torino, qui en fait le pire bilan de la Ligue dans ce secteur. Battue à Bologne (1-0), l’équipe entraînée par Giampaolo avait ensuite limité la casse à domicile face à Empoli en égalisant en fin de rencontre par Pierotti (1-1). Dans cette équipe, on retrouve des éléments connus comme Guibert, Sansone, Oudin ou le buteur Rebić. Dans cette opposition entre équipes assez proches, mais aussi qui marquent et gagnent très peu, nous voyons les 2 formations se quitter sur un nul qui n’arrange personne.

