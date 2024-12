Une vieille connaissance de Ligue 1 quitte son poste à Monza

Monza en roue libre…

Directeur technique de l’AC Monza depuis l’été 2022, François Modesto (46 ans) quittera ses fonctions à compter de ce mercredi. C’est ce qu’a annoncé le club italien par le biais d’un communiqué ce lundi, évoquant « la rupture consensuelle du contrat » entre le Français et les Biancorossi, qui tiennent par ailleurs à le « remercier pour le travail effectué » et lui adressent leurs « meilleurs vœux pour son avenir professionnel ».

L’AC Monza, dernier de Serie A

Ancien joueur de Bastia et de Monaco notamment, sous les maillots desquels le Corse de naissance a disputé plus de 300 matchs professionnels, Modesto avait également été dirigeant de l’Olympiakos et de Nottingham Forest depuis l’arrêt de sa carrière de joueur en 2016. Le Français quitte ainsi un club en grande difficulté, qui pointe en dernière position du classement de Serie A après 18 journées, et qui s’était déjà séparé de son entraîneur Alessandro Nesta il y a quelques jours.

Si ça ne gagne pas, ça débarrasse.

