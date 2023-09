Le Napoli se balade à Lecce

US Lecce 0-4 Napoli

Buts : Østigård (16e), Osimhen (51e), Gaetano (88e) et Politano (90e+5 SP) pour les Partenopei

Napoli da Scudetto ?!

Trois jours avant le choc face au Real Madrid en Ligue des champions, le Napoli a fait le plein de confiance à Lecce. Large succès (0-4) des hommes de Rudi Garcia qui enchaînent une deuxième victoire consécutive en championnat, et reviennent provisoirement à une petite longueur du duo de tête milanais. Après un étincelant début de saison, les hommes de D’Aversa concèdent un deuxième revers de suite.

Ayant à cœur de confirmer leur étincelante prestation face à l’Udinese, les Napolitains commencent le match de la meilleure des manières : du rythme, de la justesse technique et de la verticalité. Comme l’impression de revoir le Napoli saison 2022-2023. En face, les Salentini reculent et commencent à perdre patience, à l’image de cette main volontaire de Pongracic, en difficulté face à Kvaratskhelia. Le Napoli obtient un coup franc excentré. Aucun problème pour Zieliński qui trouve le crâne luisant d’Østigård qui saute plus haut que tout le monde (0-1, 16e).

Bousculés dans la foulée par un Lecce à réaction, les champions d’Italie se reprennent et remettent le pied sur le ballon. Sur une action d’école sur 40 mètres emmenée par Zambo Anguissa, Simeone est parfaitement servi, mais l’Argentin croise trop sa frappe (40e). Puis c’est au tour de Zieliński (43e) et Kvaratskhelia (47e) de manquer de peu le cadre. Mais le Géorgien a plus d’un tour dans son sac. Après un excellent travail dans le couloir gauche, « Kvaradona » lâche une merveille de centre pour Osimhen qui n’a plus qu’à mettre la tête et inscrire son cinquième but de la saison (0-2, 51e). À l’abri, le Napoli maîtrise ensuite son sujet sans forcer, face à une équipe de Lecce dans l’incapacité de trouver la faille. Les Partenopei enfoncent définitivement le clou dans les dernières minutes, Gaetano profite des largesses défensives adverses pour inscrire son premier but de la saison d’une frappe limpide depuis l’entrée de surface (0-3, 88e). Puis sur un penalty obtenu dans le temps additionnel, Politano ne tremble pas et conclut une belle balade dans les Pouilles (0-4, 90e+5).

US Lecce (4-3-3) : Falcone – Gallo (Dorgu, 61e), Baschirotto, Pongracic, Gendrey – Rafia (Oudin, 61e), Ramadani, Blin (González, 61e) – Strefezza (Piccoli, 71e), Krstović, Almqvist (Corfitzen, 82e). Entraîneur : Roberto D’Aversa.

Napoli (4-3-3) : Meret – Olivera, Natan, Østigård, Di Lorenzo – Zieliński (Gaetano, 83e), Lobotka (Cajuste, 76e), Anguissa – Kvaratskhelia (Raspadori, 58e), Simeone (Osimhen, 46e), Lindstrøm (Politano, 58e). Entraîneur : Rudi Garcia.

