Fred Guilbert se la joue Luis Suárez 2010 contre la Lazio

Lecce 1-2 Lazio

Buts : Morente (50e) // Castellanos (45e+3 S.P.), Marušić (87e)

Expulsion : Guilbert (45e+1) pour Lecce

Toutes les mains ne sont pas celle de Dieu.

La Lazio a pris les trois points sur la pelouse de Lecce samedi soir (1-2). Le match a rappelé des souvenirs de la Coupe du monde 2010 lorsque Frédéric Guilbert a suppléé son gardien en sauvant le ballon du bras sur sa ligne. L’arbitre a logiquement sorti le carton rouge (45e+1), et malheureusement pour l’ancien défenseur de Strasbourg, Valentín Castellanos est un tireur de penalty plus fiable qu’Asamoah Gyan (0-1, 45e+3).

Coaching vraiment gagnant

José Antonio Morente a remis les compteurs à zéro et donné à Lecce l’espoir de gratter quelque chose (1-1, 50e). Le coaching de Marco Baroni en a cependant décidé autrement : l’entraîneur romain a laissé Samuel Gigot sur le banc, mais a eu le flair de lancer Adam Marušić à la 83e puisque le Monténégrin a planté le but de la victoire quatre minutes plus tard (1-2, 87e). La Lazio est donc quatrième de Serie A, à quatre points du leader, Naples.

Un mouchoir de poche.

