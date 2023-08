La Juve en patron à Udine, la Lazio s'écroule face à Lecce

Udinese 0-3 Juventus

Buts : Chiesa (2e), Vlahović (20e S.P.) et Rabiot (48e) pour la Juve

En déplacement sur la pelouse de l’Udinese, la Juve a sorti le costume trois pièces en s’imposant aisément dans le Frioul (3-0). En moins de deux minutes, les Turinois parviennent à ouvrir la marque : sur un excellent pressing, Dusan Vlahović trouve Federico Chiesa qui, à l’entrée de la surface, déclenche une frappe sèche et permet aux siens de prendre les devants (0-1, 2e). En pleine confiance, la bande à Allegri multiplie les offensives et obtient même un penalty après une frappe d’Alex Sandro contrée par la main d’Ebosele. Vlahović transforme sans sourciller (0-2, 20e). Les Bianconeri ont fait le plus dur et décident de laisser le cuir à l’Udinese, mais les locaux sont dans l’incapacité de se montrer dangereux. Au retour des vestiaire, la Vieille Dame tue le suspense pour de bon : galette déposée par Cambiaso, coup de tête de Rabiot (0-3, 48e) et voilà la Juve bien lancée dans son exercice 2023-2024 .

Udinese (3-5-2) : Silvestri – Kabasele, Bijol, Perez – Kamara (Zemura, 46e), Lovric, Walace, Zarraga (Samardžić, 46e), Ebosele (Ferreira, 57e) – Beto (Lucca, 75e), Thauvin (Isaac, 66e). Entraîneur : Andrea Sottil.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Sandro, Bremer, Danilo – Cambiaso (Iling, 70e), Rabiot, Locatelli, Miretti (Fagioli, 46e), Weah (McKennie, 46e) – Chiesa (Milik, 77e), Vlahović (Yildiz, 85e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

US Lecce 2-1 Lazio

Buts : Almqvist (85e) et Di Francesco (87e) pour Lecce // Immobile (26e) pour la Lazio

À l’autre bout de l’Italie, dans les Pouilles, la Lazio a pris une remontada sur la pelouse de Lecce (2-1).

Malgré une entame à l’avantage des hommes de Roberto D’Aversa, l’inévitable Ciro Immobile trouve le chemin des filets d’un tacle-tir plein de malice sur un service de Luis Alberto (0-1, 26e). L’attaquant italien est même tout proche de doubler la mise mais manque de peu le cadre sur une remise de Felipe Anderson (40e). Oui, mais voilà : au retour des vestiaires, Lecce se remet à jouer et se montre de plus en plus dangereux. Tellement dangereux que sur un service de Gallo, Almqvist se permet de lever le cuir puis d’enchainer avec une reprise de volée pour égaliser à cinq minutes du terme (1-1, 85e). Tellement dangereux que dans la foulée, c’est au tour de Di Francesco – entré en jeu dix minutes auparavant – de faire exploser le stade Via del Mare en offrant un précieux succès à Lecce (2-1, 87e). Une victoire exaltante.

US Lecce (4-3-3) : Falcone – Chinazaekpere (Gallo, 65e), Baschirotto, Pongracic, Gendrey (Blin, 65e), Joan Gonzàlez (Burnete, 83e), Ramadani, Rafia (Kaba, 65e) – Banda (Di Francesco, 77e), Strefezza, Almqvist. Entraîneur : Roberto D’Aversa.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marusić, Romagnoli, Patric, Lazzari (Pellegrini, 72e) – Alberto, Cataldi (Castellanos, 88e), Kamada (Vecino, 55e) – Zaccagni (Pedro, 72e), Immobile, Anderson (Isaksen, 54e). Entraîneur : Maurizio Sarri.