La Lazio prend sa revanche contre Feyenoord

But : Immobile (45e+1).

Un prêté pour un rendu… ou presque.

Dans son stade olympique, la Lazio souhaitait revenir dans la course à la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions au cœur d’un groupe E encore indécis après les trois premières journées. Pour ce faire, les Romains ont cherché à se défaire du redoutable Feyenoord qui leur avait fait mordre la poussière il y a deux semaines à De Kuip. Et dans les faits, cela n’a pas été une simple affaire : après une bonne demi-heure de sommeil profond, Santiago Gimenez a fait passer un premier frisson dans la défense des Biancocelesti, mais Ivan Provedel a sorti la parade salvatrice (31e). Dominés mais opportunistes, les locaux ont pourtant ouvert le score. Grâce à qui ? À Ciro Immobile, parti à la limite du hors-jeu pour dribbler Justin Bijlow et inscrire dans le but vide son premier but de la saison en C1 (45e+1, 1-0).

200 – Ciro Immobile is only the 5th player to score 200+ goals with a single team in the Big-5 European leagues in all competitions since 2016/17 (his first season for Lazio), after Lewandowski (277), Mbappé (224), Messi (219) and Kane (216). Olympus.#LazioFeyenoord #UCL pic.twitter.com/zZaCGeahEa

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 7, 2023