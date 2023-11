Oui, Feyenoord nous a redonné goût au football

Combien de siestes avons-nous claquer devant un match depuis le début de saison ? Il existe un remède à cela et il nous vient directement des Pays-Bas. Du jeu, du rythme, une jeunesse fougueuse et un tacticien inspiré de Pep, le Feyenoord est une ode à la beauté et au plaisir. Explications.

Champion néerlandais en titre et actuellement leader de son groupe en Ligue des champions, devant l’Atlético, la Lazio et le Celtic, Feyenoord ne cesse de franchir les étapes à vitesse grand V. Une réussite qui s’explique en partie par l’arrivée d’Arne Slot à la tête de l’équipe en septembre 2021. Depuis deux ans, les Rotterdamois impressionnent, en témoignent les résultats obtenus : finale de Ligue Europa Conférence en 2022 et troisième d’Eredivisie la même année, quart de finale de Ligue Europa la saison passée et donc vainqueur du championnat, six piges après son dernier titre de champion. Une success story qui a donc permis au Feyenoord de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des champions. Mais ne vous y méprenez pas, si Feyenoord est de retour sur le devant de la scène continentale, ce n’est pas pour enfiler des perles.

Voir Feyenoord et puis mourir

Demandez à Maurizio Sarri. « J’ai senti la peur sur le visage de mes joueurs », lâchait le coach de la Lazio après la débâcle à Feyenoord (3-1). Dans la fameuse bassine de Rotterdam, De Kuip pour ne pas le nommer, les Romains ont vécu l’enfer. « L’écart entre les deux équipes était considérable, surtout au niveau mental. J’ai vu des joueurs de Feyenoord sûrs d’eux, ce qui n’était pas notre cas », ajoutait le tacticien de la Lazio, qui gardera un mauvais souvenir de cette soirée du mercredi 25 octobre à Rotterdam. Techniquement, tactiquement, physiquement, les hommes d’Arne Slot ont imposé leur suprématie dans la rencontre, donnant une véritable leçon de voetbal à une Lazio en apnée pendant plus d’une heure. A-t-on un peu de jalousie à l’encontre des supporters de Feyenoord ? Oui. Est-ce que c’est normal ? Oui. Oh quel pied, comme dirait l’autre.

<iframe loading="lazy" title="Résumé LDC : Feyenoord GIFLE la Lazio à Rotterdam" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/YR48VvnON7E?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Regarder Feyenoord jouer, c’est retrouver goût à la vie. C’est également un motif d’espoir, celui de savoir qu’il existe encore des équipes capables de nous faire lever de notre canapé, alors que la qualité de l’ensemble des matchs du début de saison donne franchement la nausée. Deuxième plus jeune équipe de cette Ligue des champions avec une moyenne d’âge de 23,6 ans, Feyenoord a fait de cette jeunesse sa force, avec de jeunes prospects déterminés à conquérir l’Europe : Santiago Giménez, l’attaquant mexicain qui commence déjà à exciter les top écuries de notre continent, mais également Quinten Timber, Ramiz Zerrouki, David Hancko, Lutsharel Geertruida ou encore Calvin Stengs, le numéro 10 que l’OGC Nice ne voulait plus. On ne va pas se mentir, voir une équipe de jeunes gamins administrer une leçon à des pères de famille, c’est toujours un régal.

Ces diamants bruts, c’est Arne Slot qui est parvenu à les polir. « J’ai toujours apprécié de travailler avec les jeunes. En tant qu’entraîneur, lorsque vous avez sous vos ordres des joueurs de cet âge, vous devez être capable de les accompagner en vulgarisant votre philosophie, pour qu’ils l’assimilent et s’acclimatent », expliquait le fan absolu de Pep Guardiola il y a quelques années au Volkskrant. Si cette jeunesse impressionne par sa fougue, sa vivacité et sa capacité à multiplier les efforts, elle dégage aussi une impressionnante maîtrise de son sujet. Un football offensif, de l’intensité et du rythme, mais également de la maîtrise technique et tactique, Feyenoord est un véritable plaisir pour les yeux. Et cela, peu importe l’adversaire. Demandez à Griezmann et ses copains s’ils ne se sont pas fait marcher dessus à la maison et s’en sortent grâce à un but de raccroc de Morata.

Une jeunesse talentueuse, un football esthétique, des supporters complètement dingues et un entraîneur qui maîtrise son karaté, forcément, les comparaisons avec l’Ajax 2019 (qui était parvenue à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions) n’ont pas tardé à arriver. Réponse d’Arne Slot : « Où en sommes-nous ? Nous avons gagné deux matchs à domicile et perdu un à l’extérieur. Et il nous reste encore deux matchs à l’extérieur et les quatre équipes de notre groupe sont très proches en matière de qualité. Déjà, il faut passer le premier tour, ensuite nous verrons. » Si Slot ne veut pas se mouiller, nous, on va le faire : Feyenoord sera la sensation de cette Ligue des champions 2023-2024.