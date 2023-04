La Roma achève Feyenoord en prolongation

Roma 4-1 Feyenoord

Buts : Spinazzola (60e), Dybala (89e), El Shaarawy (101e) et Pellegrini (109e) pour la Louve // Paixão (80e) pour le Stadionclub

Expulsion : Giménez (120e) pour le Feyenoord

Tous les chemins mènent à Rome, et le chemin de la Roma mène (peut-être) à Budapest.

Battue d’un but à Rotterdam à l’aller, la Louve est venue à bout du Feyenoord en quarts de finale de la Ligue Europa (3-1). Lorenzo Pellegrini a immédiatement sollicité Justin Bijlow après un gros boulot d’Andrea Belotti (3e). Bryan Cristante a enchaîné en plaçant une volée au ras du montant (7e). Le Feyenoord s’est aussi montré dangereux et Rui Patricio a fait obstacle à Santiago Giménez à bout portant (13e), avant de détourner une frappe lointaine de Sebastian Szymański (45e). Symbole de la tension sur le terrain, l’adjoint de José Mourinho, Salvatore Foti, a été expulsé au bout d’une demi-heure pour avoir mis un coup à Giménez en essayant de récupérer le ballon.

Así le pego el auxiliar de José Mourinho a Santiago Giménez. Que mala leche y que cobarde por la forma en la que le pegó, por la espalda pic.twitter.com/RyUf6vsfNU — Futbolpatia (@Sr_Futbolpatia) April 20, 2023

Pellegrini a trouvé le poteau dès la reprise (46e), mais Leonardo Spinazzola a délivré le Stadio Olimpico d’un tir croisé du gauche (1-0, 60e). Anormalement seul dans la surface sur un centre de Szymański, Igor Paixão a remis le Feyenoord en position de se qualifier grâce à une déviation de la tête qui a scotché Rui Patricio (1-1, 80e). Mais Paulo Dybala a fait mouche, en pivot, sur un joli service en une touche de Pellegrini (2-1, 89e). L’Argentin a même frôlé le doublé, mais Bijlow a dit non et envoyé les deux équipes en prolongation (90e+3). Sauvé par son montant sur un coup de casque de Roger Ibañez (97e), le gardien néerlandais a fini par s’incliner devant Stephan El Shaarawy, bien servi par Tammy Abraham (3-1, 101e). Pellegrini, opportuniste, a ensuite porté le coup de grâce après une nouvelle parade du portier adverse (4-1, 109e). Le calice jusqu’à la lie pour le Feyenoord, qui a fini à dix à cause d’un geste dangereux de Giménez sur Gianluca Mancini (120e). Vainqueur de la C4 l’an passé, la Roma peut encore rêver d’enchaîner avec la C3.

En Europe cette saison, c’est italien première langue.

Roma (3-4-3) : Patrício – Mancini, Smalling (Çelik, 78e), Llorente (Ibanez, 72e) – Zalewski (Dybala, 73e), Cristante, Matić, Spinazzola – Wijnaldum (El Shaarawy, 21e [Kumbulla, 106e]), Pellegrini – Belotti (Abraham, 72e). Entraîneur : José Mourinho.

Feyenoord (3-4-3) : Bijlow – Hartman (Lopez, 106e), Hancko, Trauner (Dilrosun, 106e), Geertruida – Wieffer, Kökçü – Idrissi (Paixao, 65e), Szymański (Pedersen, 91e), Alireza (Danilo, 74e) – Giménez. Entraîneur : Arne Slot.

