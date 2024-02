Pronostic Feyenoord AS Rome : Analyse, cotes et prono du barrage de Ligue Europa

L’AS Rome accroche le Feyenoord à l’extérieur

Le Feyenoord va pouvoir prendre sa revanche après avoir perdu sa finale en Conférence League, il y a près de deux ans face à l’AS Roma (1-0). Désormais, la dynamique et l’effectif de cette équipe ont bien changé. D’abord en Ligue des Champions lors de la première partie de saison, le Feyenoord a su obtenir la troisième place du classement, derrière l’Atlético de Madrid et la Lazio Rome. Les joueurs d’Arne Slot ont en effet su récolter des points précieux dans cette quête à l’Europe, notamment en ayant battu le club italien sur le score de 3-1. En championnat, le titre semble désormais hors de portée pour le Feyenoord (2e) qui compte 10 points de retard sur le leader, le PSV. Ils sont d’ailleurs dans une bonne dynamique en Eredivisie puisqu’ils n’ont plus connu de défaite depuis le dernier choc face au PSV, le 3 décembre dernier (2-1). Depuis, le futur adversaire de l’AS Roma a enchaîné huit succès contre deux matchs nuls. Ils connaissent également une grande efficacité que ce soit offensivement ou même défensivement, avec cinq clean sheets de suite. Dans cet effectif, le buteur Santiago Gimenez fait très forte sensation cette saison avec 21 buts inscrits toutes compétitions confondues.

► 120€ remboursés chez Betclic au lieu de 100€ jusqu’à jeudi 23h59 seulement

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

L’AS Rome semble retrouver des couleurs depuis le départ de l’entraîneur italien, José Mourinho. Daniel De Rossi, de retour au club mais cette fois-ci sur le banc, a redressé cette équipe à la sixième place du classement de la Serie A, tout en montrant un visage séduisant. Mais après trois victoires consécutives, le week-end dernier, dans une rencontre pleine de rebondissements, Paulo Dybala et ses coéquipiers se sont inclinés face à l’ogre milanais, l’Inter Milan, sur le score de 4-2. En Europe, les Romains ont eu des difficultés dans leur groupe, notamment face au Slavia Prague. Le 2e du classement devra montrer un autre visage face à une équipe du Feyenoord, revancharde. Les deux attaquants Paulo Dybala (9 buts toutes compétitions confondues) et Romelu Lukaku (15 buts) sont particulièrement en forme cette saison. De retour en forme, la Roma de De Rossi devrait être capable de faire match nul face à une équipe de Feyenoord très solide à domicile (3 défaites seulement : 1 en C1, 1 en championnat et 1 en SuperCoupe des Pays-Bas).

► Le pari « Match nul » est coté à 3,53 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€ jusqu’à ce jeudi inclus seulement (BONUS Exclu à récupérer avec le code de notre partenaire RDJ)

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce pari et tentez de gagner 423€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Santiago Gimenez buteur » est coté à 2,25 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€ jusqu’à ce jeudi inclus seulement (BONUS Exclu à récupérer avec le code de notre partenaire RDJ)

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce pari et tentez de gagner 270€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Feyenoord – AS Rome avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Feyenoord AS Roma encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Après Marseille, quatre autres clubs réfutent être intéressés par la Superligue