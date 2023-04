Le cadeau de Mourinho à un journaliste néerlandais

Du grand Mou.

Ce jeudi soir au Stadio Olimpico, l’AS Rome s’est qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa au bout de la prolongation contre Feyenoord (4-1 a.p., 0-1 à l’aller). Après le match en conférence de presse, José Mourinho a fait le show. Au beau milieu des échanges, le Portugais est descendu de l’estrade pour offrir un porte-clés à un journaliste néerlandais. Au bout de l’anneau, pendait un mini-trophée de la Ligue Europa Conférence remportée par le club italien la saison passée au détriment de Feyenoord. Pour comprendre ce chambrage du Mou, il faut remonter au match aller le 13 avril dernier.

#Mourinho ha regalato ad un giornalista olandese un portachiavi con la Conference 😂 pic.twitter.com/wSAE6Le4Dt — Radio Romanista (@radio_romanista) April 20, 2023

À Rotterdam, les deux hommes avaient eu un échange plutôt vif après la victoire de Feyenoord. À la question « que devrez-vous faire pour battre Feyenoord dans une semaine ? », le Special One avait répondu simplement : « Marquer, mettre le ballon dans le but. » Ce à quoi le journaliste, un brin provocateur, avait rétorqué : « Tout ce que vous n’avez pas fait aujourd’hui. » Un petit peu plus loin dans l’échange, Mourinho avait haussé le ton : « Tu n’as pas arrêté de pleurer depuis dix mois. Vous ne devriez pas pleurer, vous avez perdu un match que vous ne pouvez plus gagner, faisant ici référence à la finale de Ligue Europa Conférence. Le problème de ce match aller, c’est que c’est justement l’aller. Nous sommes à la mi-temps. » C’est alors que le journaliste lui a donné « rendez-vous dans sept jours », soit ce jeudi soir. Un aplomb risqué quand on fait face au technicien portugais : « Je te promets que même si nous perdons, dormir ne sera pas un problème. Je ne vais pas faire des cauchemars pendant dix mois », avait ponctué le Mou.

Alors quand Mourinho est arrivé dans la salle de presse du Stadio Olimpico après la qualification de son équipe ce jeudi soir, il n’a pas mis longtemps à reconnaître le journaliste batave. « Oh, mon ami est là. J’ai un cadeau… Il te plaît ? Tu peux le donner à ton entraîneur », lui demande-t-il au moment de lui donner le fameux porte-clés. Avant un ultime échange. « Votre banc a fait la différence ce soir », lance le journaliste. Réponse de Mourinho : « L’efficacité nous a permis de gagner, notre banc a changé le match… Et donc maintenant tu vas te mettre à pleurer une année entière parce que nous pouvions compter sur un meilleur banc ? »

Fin du game.

