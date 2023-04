Feyenoord croque la Roma

Feyenoord 1-0 Roma

But : Wieffer (53e)

Coup de Mou.

Dans le remake de la finale de la Ligue Europa Conférence 2022 au stade De Kuip de Rotterdam ce jeudi soir, Feyenoord a dominé la Roma en quarts de finale allers de la Ligue Europa (1-0). Le leader de l’Eredivisie a directement mis une grosse pression dans la moitié de terrain des Italiens. Privés de Paulo Dybala, sorti sur blessure (25e), les Romains ont subi les vagues néerlandaises : Orkun Kökçü a parfaitement cassé une ligne pour trouver Sebastian Szymański. Aux 20 mètres, le numéro 17 a tenté sa chance, mais son tir du pied droit n’a pas accroché le cadre (28e). Toujours aussi dangereux, Szymański est passé tout près de donner l’avantage aux locaux grâce à une frappe enroulée (39e). Contre le cours du jeu, la Roma a obtenu un penalty consécutif à une main dans la surface. Le capitaine Lorenzo Pellegrini s’en est chargé, mais il a vu sa frappe s’écraser contre le poteau de Justin Bijlow (43e).

Dès la reprise, les hommes d’Arne Slot ont continué d’assiéger les cages de Rui Patricio et cela a fini par payer : à la suite d’un numéro de soliste puis un centre d’Oussama Idrissi côté gauche, Mats Wieffer a lâché une magnifique reprise de volée claquée en dehors de la surface, imparable pour le portier adverse (1-0, 53e). Les Romains ont pensé égaliser grâce à une tête d’Ibañez, mais elle a été sortie in extremis par la défense néerlandaise (62e). Positionné à 30 mètres des cages, le capitaine Kökçü n’est pas passé loin d’inscrire le but de la soirée, mais son missile a rasé les montants (68e). Même en misant tout sur l’attaque en fin de match, et malgré une énorme occasion de l’entrant Georginio Wijnaldum (87e), la Roma n’a pas fait le poids. Les Giallorossi auront fort à faire pour renverser la vapeur au Stadio Olimpico jeudi prochain pour se qualifier.

Nice a définitivement la pression.

Feyenoord (4-3-3) : Bijlow – Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman – Wieffer, Kokcu, Szymanski – Jahanbakhsh (Pereira, 71e), Gimenez (Lopez, 81e), Idrissi (Paixão, 64e). Entraîneur : Arne Slot.

Roma (4-5-1) : Rui Patricio – Zalewski, Mancini, Smalling, Ibanez – Cristante, Matic, Pellegrini (Wijnaldum, 46e) – Dybala (El Shaarawy, 25e), Spinazzola (Çelik, 83e) – Abraham (Bellotti, 58e). Entraîneur : José Mourinho.

Santiago Giménez, au bonheur de Rotterdam