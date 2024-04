Thiago Motta et Bologne matent la Roma de Daniele De Rossi

AS Roma 1-3 Bologna

Buts : Azmoun (56e) pour les Giallorossi // El Azzouzi (14e), Zirkzee (45e) et Saelemaekers (65e) pour les Rossoblù

Fin de série pour la Roma.

Invaincue à domicile depuis le 10 février, et sur cinq victoires de suite au Stadio olimpico, l’équipe de Daniele De Rossi s’est inclinée face à Bologne lundi et voit sa cinquième place mise sous pression (1-3), alors que l’Atalanta Bergame n’est plus qu’à un petit point derrière. Pour les hommes de Thiago Motta, qui comptent un match de plus, c’est l’occasion de prendre sept points d’avance sur son plus proche poursuivant et de croire de plus en plus fort à la Ligue des champions. Au terme d’un match relativement tendu, Bologne décroche donc sa deuxième victoire de la saison face aux Romains.

Pour cela, il aura fallu trois bijoux d’Oussama El Azzouzi d’abord, pour sa première titularisation depuis février, de Joshua Zirkzee, à la conclusion d’un superbe mouvement collectif, puis d’Alexis Saelemaekers d’un subtil piqué devant Mile Svilar pour conclure l’affaire. Quatre petites minutes après son entrée en jeu, Sardar Azmoun a réduit le score et redonné de l’espoir aux siens, mais le Belge a tué dans l’œuf tout projet de retour, à l’image de Stefan Posch, auteur d’un sauvetage sur sa ligne où il a pris le ballon en pleine tête.

Le sens du sacrifice, à l’image de son coach.