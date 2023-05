La Roma et Bologne s’ennuient ensemble

Le spleen du dimanche soir.

Pas spécialement inspirées, Bologne et la Roma n’ont pas offert un grand spectacle, achevé sur un score nul et vierge (0-0).

Un premier acte où le cuir est dans les pieds des locaux, mais la tentative lointaine d’Orsolini n’inquiète pas vraiment Svilar (18e). La plus grosse occasion est toutefois pour la bande de José Mourinho, remaniée pour ce match coincé entre ses deux demi-finales européennes, mais Skorupski réussit la sortie parfaite devant le malheureux Belotti (24e). Une frappe cadrée de Domínguez (33e) ou encore un coup-franc au-dessus de Zalewski plus tard (42e), les deux formations rentrent aux vestiaires sans avoir brillé.

Le réveil n’a pas sonné pendant la pause, bien que la Roma affiche davantage de maîtrise dans le second acte. Les opportunités restent toutefois bien rares, à l’image de ce déboulé de Zalewski sur lequel Bove est un peu court (57e). Camara tente lui de secouer le cocotier de loin, mais son tir rase le montant (61e), alors que dans les derniers instants Zirkzee ne trouve que le petit filet (90e+3). Les Romains laissent filer l’occasion de revenir sur l’AC Milan et laissent certainement filer leur dernière chance de se qualifier pour la C1 via le championnat.

Pas une grande perte : ce dimanche, tout le monde avait déjà la tête à jeudi.

Bologne (4-2-3-1) : Skorupski – De Silvestri (Lykogiánnis, 70e), Bonifazi, Sosa, Cambiaso – Schouten, Domínguez – Orsolini, Ferguson (Moro, 70e), Barrow – Arnautović (Zirkzee, 70e). Entraîneur : Thiago Motta.

AS Rome (3-4-2-1) : Svilar – Çelik (Macini, 54e), Cristante, Ibañez – Missori, Camara, Tahirović (Matić, 76e), Zalewski – Solbakken (Pellegrini, 70e), Wijnaldum (Bove, 54e) – Belotti (Abraham, 54e). Entraîneur : José Mourinho.

Les supporters de la Roma lancent des bouteilles d'urine