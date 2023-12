Bologna croque la Roma et s’installe à la quatrième place

Bologna FC 2-0 AS Roma

Buts : Moro (37e) et Kristensen (49e, CSC) pour Bologna

L’élève Thiago a dépassé le maitre José.

Auteur d’une prestation de patron, Bologne est parvenu à remporter ce choc pour la quatrième place face à la Roma (2-0). Il s’agit de la sixième victoire consécutive des hommes de Thiago Motta à la maison, qui reviennent à seulement quatre longueurs du Milan (troisième). Sans Lukaku (suspendu) ni Dybala (blessé), les Romains mettent quant à eux fin à leur série de huit matchs sans défaite en championnat et dégringolent à la septième place.

Dès les premières minutes, la tension se fait ressentir des deux côtés. Dépassés par l’enjeu, Rossoblù et Giallorossi se rendent les (mauvais) coups et les fautes se multiplient de part et d’autre (18 fautes lors de la première période, trois cartons jaunes à deux). La nervosité prend le dessus sur la lucidité ou l’application, Bologna et la Roma déjouent ainsi totalement durant la première demi-heure. La première occasion de la rencontre est toutefois romaine, Belotti faisant parler son jeu de tête pour une tentative repoussée par Ravaglia (31e). Mais ce sont bien les hommes de Thiago Motta qui lance les hostilités : d’une passe laser entre les lignes, Freuler trouve Moro qui lance Ndoye dans le couloir et l’ailier suisse centre en retrait pour le même Moro (1-0, 37e).

Au retour des vestiaires, les Rossoblù appuient sur l’accélérateur et parviennent à creuser l’écart : Zirkzee lance dans le couloir Ferguson d’une somptueuse ouverture, l’Écossais centre en direction de Ndoye et Kristensen envoie le cuir dans son propre but (2-0, 49e). Voyant son équipe patiner, José Mourinho décide de frapper fort en sortant Renato Sanches alors que le Portugais était entré à la pause. Les Giallorossi tentent dès lors de revenir dans le match, et se ruent à l’attaque. Mais en face, Bologna fait preuve de rigueur et de solidité. Seul un face-à-face, manqué par Belotti, viendra faire frissonner la défense bolonaise (80e).

Insuffisant…

Bologna FC (4-2-3-1) : Ravaglia – Kristiansen (Lykogiannis, 75e), Calafiori, Beukema (Lucumí, 58e), Posch – Moro (Aebischer, 75e), Freuler – Saelemaekers (Urbanski, 87e), Ferguson (Fabbian, 87e), Ndoye – Zirkzee. Entraîneur : Thiago Motta.

AS Roma (3-5-2) : Patrício – Ndicka, Llorente (Azmou, 64e), Mancini (Çelik, 81e) – Spinazzola (Renato Sanches, 46e ; Bove, 64e), Pellegrini (Pisilli, 81e), Paredes, Cristante, Kristensen – Belotti, El Shaarawy. Entraîneur : José Mourinho.