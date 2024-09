Bologne frustré par le Shakhtar Donetsk

Bologne 0-0 Shakhtar

Le spleen sans Thiago Motta se poursuit pour Bologne.

Alors que son ancien coach s’est largement imposé pour ses débuts en C1 avec la Juve, Bologne n’a pu faire mieux qu’un nul contre le Shakhtar Donetsk pour son entrée en lice, 60 ans après sa dernière apparition (0-0). Dans un Stadio Renato Dall’Ara en fusion et qui a chanté 90 minutes durant malgré une pluie battante, les joueurs de Vincenzo Italiano ont dominé leurs adversaires, sans jamais réussir à faire la différence et n’ont toujours pas gagné cette saison. Les Ukrainiens ont même été les plus proches de faire trembler les filets, et ce, dès les premières secondes du match, alors que Stefan Posch a fauché Eguinaldo, lancé en profondeur, dans sa surface, provoquant un penalty.

Heureusement pour les Italiens, Lukasz Skorupski s’est parfaitement détendu, quand Georgiy Sudakov se manquait des 9m. Dans un maillot aux couleurs de l’Ukraine, en soutien à la guerre contre la Russie, le Shakhtar a majoritairement souffert, mais a eu le mérite de ne pas plier, face à un adversaire trop maladroit. Auteur de 18 frappes, Bologne n’en a cadré que 5 et a largement manqué de réalisme, à l’image de l’attaquant Santiago Castro, volontaire et qui a beaucoup tenté, mais avec trop de déchet à la finition.

Dans deux semaines contre Liverpool, il ne faudra pas autant vendanger, au risque de prendre une volée.

