La Juventus et Aston Villa démarrent bien

Une formalité, et même deux.

Opposée au PSV Eindhoven à l’occasion de la première journée de Ligue des champions, la Juventus s’est baladée à domicile et a écrasé son adversaire : Kena Yildiz a d’abord ouvert le score d’une superbe inspiration à la vingtième minute pour promouvoir la nouvelle formule de C1, Weston McKennie a breaké quelques instants plus tard sur un centre de Nicolas Gonzalez (qui avait, juste avant, régalé par un sombrero) et ce dernier a enfoncé le clou en début de deuxième période à la suite d’un service idéal de Dusan Vlahović. Bref, la prestation aboutie de la Vieille Dame a été récompensée malgré le goal d’Ismael Saibari dans le temps additionnel.

Le but gag de Ramsey

Idem (ou presque) pour Aston Villa, qui menait déjà 2-0 à la pause. Si les Young Boys Berne ont commencé fort en inquiétant Emiliano Martinez à une ou deux reprises, ce sont bien les Anglais qui ont trouvé la faille : Youri Tielemans a trompé David von Ballmoos après un corner frappé à la rémoise, alors que Jacob Ramsey a profité d’un cafouillage insolite pour mettre son équipe à l’abri. La seconde période a vu les Villans gérer sereinement leur avance avec un dernier pion signé Amadou Onana tout en puissance sur la fin (passe décisive de Tielemans), et donc entrer parfaitement dans leur Coupe d’Europe.

Le suspense est réclamé au guichet, s’il vous plaît !

PREMIER BUT ET PREMIER BIJOU ✨ Le jeune attaquant turc de 19 ans Kenan Yildiz inscrit le premier but de cette nouvelle saison de la Ligue des Champions ! Il devient également le plus jeune buteur de l'histoire de la Juve dans la compétition 🤩#JUVPSV | #UCL pic.twitter.com/fglYrcjq53 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2024

Juventus 3-1 PSV Eindhoven

Buts : Yildiz (20e), Mckennie (27e) et Gonzalez (52e) pour laJuventus // Saibari (90e+3) pour le PSV Eindhoven

Young Boys Berne 0-3 Aston Villa

Buts : Tielemans (27e), Ramsey (37e) et Onana (86e)

Le premier but gag de la saison 😅 Jacob Ramsey et Aston Villa profitent de ce gros cafouillage dans la surface pour mener 2-0 !#YBAVL | #UCL pic.twitter.com/bW1LzTN4m9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2024

Le premier but (magnifique) de la nouvelle formule de Ligue des champions