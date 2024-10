Le TAS justifie sa décision de réduire la sanction de Paul Pogba

Machine arrière.

Passée de quatre ans à 18 mois, l’interdiction de Paul Pogba d’exercer son métier de footballeur a été largement réduite et laisse entrevoir un possible retour de la Pioche sur les terrains plus tôt qu’on ne le pensait. Dans un communiqué publié ce lundi, le tribunal arbitral du sport (TAS) a expliqué sa décision de raccourcir la sanction infligée au milieu de terrain français de 31 ans en février par la FIFA.

« Le panel du TAS a fondé sa décision sur les preuves et les arguments juridiques avancés selon lesquels l’ingestion par M. Pogba de DHEA, la substance pour laquelle il a été contrôlé positif, n’était pas intentionnelle et résultait de la prise par erreur d’un complément qui lui avait été prescrit par un médecin en Floride », peut-on lire dans le communiqué, qui prévient aussi que le joueur aurait dû faire beaucoup plus attention : « En tant que joueur de football professionnel, il aurait dû faire preuve d’une plus grande attention dans ces circonstances. »

La prochaine fois, il faudra bien lire la notice.

La Juve souhaiterait congédier Paul Pogba