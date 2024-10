Paul Pogba pourra revenir à la compétition en 2025

Bonne pioche.

Paul Pogba va pouvoir passer un bon week-end, mais aussi intensifier ses séances d’entraînement. Le Tribunal arbitral du sport a réduit la suspension de l’international français de 4 ans à 18 mois, révèle ce vendredi soir le Daily Mail.

Le milieu de terrain est milieu sans terrain depuis le 11 septembre 2023. Il pourra donc retrouver les pelouses à partir de mars 2025. À 31 ans, il avait déclaré cet été qu’il se sentait « encore footballeur. » Ouf.

« Je veux lutter contre cette injustice, avait-il ajouté. Pogba n’est pas fini, Pogba est là et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J’ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui veut être professionnel. »

Le champion du monde 2018 avait écopé de quatre ans de suspension pour avoir été contrôlé positif à la testostérone lors d’un match entre la Juventus, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026, et Udinese. Il plaidait depuis que ce n’était pas intentionnel, mais la faute à un complément alimentaire prescrit par un médecin aux États-Unis.

