Le Napoli maintient le cap en tête de la Serie A

Naples 2-0 Hellas

Buts : Montipò (5e C.S.C) & Anguissa (61e) pour le Napoli

Le match que vous n’avez pas regardé.

En maîtrise, ce dimanche soir à domicile contre le Hellas Vérone, le Napoli a signé son quatrième succès de rang (2-0) et conservé une avance provisoire sur ses poursuivants : l’Inter, avec deux matchs de moins, est toujours à quatre points, et l’Atalanta, accrochée à Udine samedi (0-0), est repoussée à cinq points, avec une rencontre de plus à disputer. Au stade Diego Armando Maradona, le malheureux portier des visiteurs Lorenzo Montipò a fait trembler ses propres filets, dès l’entame (5e), et ce bon vieux Frank Anguissa a fait le break à l’heure de jeu (61e).

Allez, next !

