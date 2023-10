Le Napoli fait le taff à Vérone

Hellas 1-3 Napoli

Buts : Lazovic (60e) pour les Gialloblù // Politano (27e) et Kvaratskhelia (43e, 55e) pour les Partenopei

Osimhen ou pas, même tarif.

En ouverture de cette neuvième journée de Serie A, le Napoli a retrouvé le goût de la victoire sur le terrain du Hellas sans son attaquant phare (3-1). Un succès qui s’est dessiné lors du premier acte, permettant aux hommes de Rudi Garcia de revenir à hauteur de la Juve et de la Fiorentina (respectivement troisième et quatrième). Pour le Hellas, la crise s’installe avec un quatrième revers en cinq matchs. Pourtant, ce sont bien les Véronais qui se procurent la première occasion avec une tête de Dawidowicz mettant à contribution Meret (2e). Sauf que très vite, le Napoli prend le contrôle du cuir et multiplie les occasions. A l’image de cette frappe repoussée par Montipò (15e), le portier gialloblù remettant ça devant Raspadori (23e). La défense du Hellas recule dangereusement, et finit par craquer : sur un super travail sur le côté gauche, Raspadori trouve Politano seul au second poteau qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (0-1, 27e).

Les hommes de Rudi Garcia sont même proches de doubler la mise quelques secondes plus tard, mais Cajuste manque de lucidité dans son face-à-face (28e). Ce n’est que partie remise : juste avant la pause, Kvaratskhelia se joue de Faraoni puis crucifie Montipò d’une frappe limpide premier poteau (0-2, 43e). Après un premier acte flamboyant, le Napoli se montre plus passif au retour des vestiaires en laissant le cuir aux hommes de Marco Baroni. Si ces derniers se montrent entreprenants, ils laissent de grands boulevards dans leur dos. Kvaratskhelia – encore lui – en profite pour partir seul en contre-attaque avant d’ajuster Montipò, inscrivant son second doublé en Serie A (0-3, 55e). Le Hellas parvient cependant à réduire la marque à l’heure de jeu, Lazovic fusillant Meret d’une reprise pied gauche qui vient se loger sous la barre napolitaine (1-3, 60e). Loin d’être serein défensivement, le Napoli peut compter sur son dernier rempart, auteur de deux parades devant Bonazzoli (73e) et Lazovic (76e).

Après son revers face à la Fiorentina, le Napoli retrouve la victoire et fait donc le plein de confiance avant un déplacement en Ligue des champions sur le gazon de l’Union Berlin puis la réception du Milan dans une semaine.

Hellas (3-4-2-1) : Montipò – Amione (Terracciano, 46e), Dawidowicz, Magnani – Doig (Tchatchoua, 62e), Serdar (Lazovic, 46e), Hongla, Faraoni – Folorunsho, Ngonge (Bonnazoli, 46e) – Duric (Henry, 78e). Entraîneur : Marco Baroni.

Napoli (4-3-3) : Meret – Rui (Zanoli, 66e), Natan, Rrahmani, Di Lorenzo – Cajuste, Lobotka, Zielinski (Gaetano, 84e) – Kvaratskhelia (Lindstrøm, 77e), Raspadori (Simeone, 66e), Politano (Zerbin, 84e). Entraîneur : Rudi Garcia.

