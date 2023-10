La Fiorentina refroidit le Napoli au stade Maradona

Napoli 1-3 Fiorentina

Buts : Osimhen (45e+5 S.P.) // Brekalo (7e), Bonavetura (63e), Gonzalez (90e+3)

Sergent Garcia, au rapport.

Alors qu’il restait sur deux victoires en Serie A, le Napoli a raté le coche en s’inclinant face à la Fiorentina dimanche soir (1-3). La Viola a rapidement fait la course en tête : Lucas Martinez Quarta a trouvé le poteau, mais Josip Brekalo a bien suivi et trompé Alex Meret en frappant fort entre ses jambes (0-1, 7e). La suite ? Une succession de vagues. Le coup de fusil de Giovanni Di Lorenzo a filé juste au-dessus (6e). Mathias Olivera a buté sur Pietro Terracciano à bout portant (22e), avant que Stanislav Lobotka allume à son tour un pétard, renvoyé par le portier (28e). Les coups de boutoir napolitains ont fini par payer avant la pause.

Fabiano Parisi a voulu remiser de la poitrine pour son gardien, mais Osimhen s’est jeté sur le ballon et s’est fait découper par le portier. Sanction immédiate : penalty, transformé par le cannoniere (1-1, 45e+5). La mi-temps a néanmoins stoppé l’élan des Partenopei. Jonathan Ikoné a envoyé un avertissement en fracassant le montant (51e). Giacomo Bonaventura a ensuite porté l’estocade et scotché Meret, au bénéfice d’un contre favorable (1-2, 63e). Le champion d’Italie n’a jamais réussi à revenir dans la partie, et s’est même fait punir en contre par Nico Gonzalez (1-3, 90e+3). La Fio éjecte Naples du top 4 et laisse son adversaire dans le doute, à sept points de la première place, occupée par Milan.

Cinq matchs au stade Maradona cette saison, trois défaites : la trêve ne sera pas de tout repos.

Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Østigård, Natan, Olivera – Zambo (Raspadori, 30e), Lobotka, Zielinski – Politano (Cajuste, 57e), Osimhen (Simeone, 77e), Kvaratskhelia. Entraîneur : Rudi Garcia.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano – Parisi, Milenković, Martínez, Kayode (Ranieri, 83e) – Duncan (Mandragora, 83e), Arthur (Infantino, 83e) – Brekalo (Gonzalez, 73e), Bonaventura, Ikoné (Comuzzo, 89e) – Nzola. Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Le Napoli domine la Fiorentina