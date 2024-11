Pronostic Cagliari Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Cagliari domine le Hellas Vérone

L’an passé, Cagliari et le Hellas Vérone ont lutté toute la saison pour défendre leurs places en Serie A. Lors de ce nouvel exercice, ces deux formations semblent parties pour de nouveau jouer le maintien. Actuellement, la formation sarde occupe la 16e place avec un seul point de plus que Côme, premier relégable. Il y a un mois, Cagliari avait enchaîné 3 journées avec d’excellents résultats : deux victoires contre le Torino (3-2) et Parme (2-3), pour un nul sur la pelouse de la Juventus (1-1). Ensuite, les hommes de Nicola ont perdu 3 fois de suite mais ont limité la casse lors des deux dernières journées en signant 2 nuls spectaculaires face à l’AC Milan (3-3) et contre le Genoa (2-2). Lors de cette dernière rencontre disputée au Luigi Ferraris pour la première de Vieira, la formation sarde a égalisé en fin de rencontre par Piccoli. Ce vendredi, Cagliari a une bonne opportunité de prendre ses distances avec la zone rouge.

► 120€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic en EXCLU avec le code RDJ

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Hellas Vérone est un peu mieux loti puisqu’il est en 14e place avec 1 point d’avance sur son adversaire du soir et 2 sur la zone de relégation. Depuis l’entame de saison, toutes les rencontres disputées par le Hellas se sont conclues par un vainqueur, puisque le club véronais s’est imposé à 4 reprises pour 9 revers et 0 match nul. Loin de ses bases, le Hellas s’est imposé au Genoa pour son 1er match à l’extérieur de la saison et a depuis perdu contre la Lazio, Côme, l’Atalanta, Lecce et la Fiorentina. L’équipe dirigée par Zanetti ne pourra pas a priori compter sur le précieux Duda, blessé. En revanche, elle devrait disposer de son buteur danois Tengstedt et sur le Colombien Mosquera. À domicile, Cagliari devrait s’imposer face à une formation du Hellas peu à l’aise loin de ses bases.

► Le pari « Victoire Cagliari » est coté à 1,97 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU pendant 8 jours seulement, au lieu de 100€.

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce pari et gagnez 236€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Victoire Cagliari ou Nul et Plus de 1,5 but » est coté à 1,61 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU pendant 8 jours seulement, au lieu de 100€.

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce pari et gagnez 193€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Cagliari Hellas Vérone

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Cagliari Hellas Vérone sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Cagliari Hellas Vérone avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Cagliari Hellas Vérone encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Le Hellas Vérone met ses joueurs en camp d’entraînement