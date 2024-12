Pronostic Hellas Vérone Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’AC Milan chasse les doutes face au Hellas Vérone

17e de Serie A, le Hellas Vérone reçoit l’AC Milan ce vendredi. Le club véronais lutte pour ne pas descendre et possède actuellement un seul point de plus que Cagliari, premier relégable. La particularité de l’équipe entraînée par Zanetti est que toutes ses rencontres disputées ont offert un vainqueur. En effet, lors des 16 premières journées, le Hellas s’est imposé à 5 reprises pour 11 revers. Battu 4 fois de rang par la Fiorentina, l’Inter, Cagliari et Empoli, le club véronais s’est repris contre Parme (2-3) le week-end dernier. Cette victoire a été importante car elle a permis au club de sortir de la zone rouge.

En face, l’AC Milan a ouvert un nouveau chapitre cet été en confiant la responsabilité de l’équipe à Fonseca. Auteur d’un excellent travail à Lille, le portugais ne doit pas être satisfait de ses premiers pas en Lombardie. En effet, son équipe se retrouve à une très décevante 8e place à 5 points de la dernière place qualificative pour une compétition européenne et surtout à 8 unités du top 4. Un peu mieux depuis quelques semaines, les Rossoneri ont rechuté. Ils ont subi la loi d’une Atalanta très impressionnante (2-1) et n’ont pas su se reprendre le week-end dernier lors de la réception du Genoa (0-0). Lors de ce match, les Milanais ont dû se contenter du partage des points. À l’instar de son équipe, Theo Hernandez n’est pas au mieux et a été mis sur le banc contre les Génois. Pour tenter de repartir de l’avant, Fonseca compte sur Leão, Abraham ou Morata. Face à une équipe du Hellas Vérone dans le dur, l’AC Milan devrait prendre 3 points précieux.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

