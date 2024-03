Pronostic PSV Feyenoord : Analyse, cotes et prono du match de Eredivisie

Le PSV s’assure la couronne néerlandaise face à Feyenoord

Après une disette de six ans sans conquérir l’Eredivise, le PSV Eindhoven semble enfin prêt à briller cette saison. Sous la houlette de Rutten, l’équipe a dominé ses rivaux de manière éclatante, restant invaincue lors de 23 rencontres de championnat et ne concédant que deux matchs nuls. Récemment, le club aux deux étoiles a écrasé Zwolle sur un score de 7-1, vaincu Heracles (2-0) et tenu tête à Dortmund à domicile lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions (1-1). Les Néerlandais avaient pris la deuxième place du groupe B de C1 derrière Arsenal, frustrant Lens qui comptait le même nombre de points et devançant Séville. Cette confrontation contre un poids lourd du football néerlandais survient à un moment crucial, rendant déjà cette semaine la plus importante de l’année pour Eindovhen.

Le Feyenoord affiche également une forme intéressante, en témoigne sa série d’invincibilité qui dure depuis début décembre en championnat, ainsi que sa solide deuxième place d’Eredivise. La formation de Rotterdam est dans un autre temps toujours en course pour le titre de Coupe Nationale avec en ligne de mire une finale à disputer face à Nimègue plus tard dans le mois. Elle avait notamment sorti son adversaire du soir des les quarts de finale de la compétition, s’imposant 1-0. Son périple européen a pris fin la semaine dernière, lorsque le club a été éliminé aux tirs au but par la Roma lors des barrages de l’Europa League. Les champions en titre de l’Eredivisie avaient été reversés après s’être classés 3es de leur groupe en Ligue des Champions, tandis que l’Atlético et la Lazio ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale, une étape que le Feyenoord n’a jamais atteinte dans son histoire. Logiquement, le PSV devrait s’imposer avec un but de son meilleur buter de Luuk Jong (22 buts en 23 matchs de championnat).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

