Pronostic AS Roma Feyenoord : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La Roma fait son retard face au Feyenoord

La Roma débute ce quart de finale retour avec un handicap d’un but suite à sa défaite à Rotterdam (1-0). Lors de cette rencontre de jeudi dernier, le capitaine Pellegrini a manqué un penalty qui aurait pu permettre à son équipe de prendre le score en sa faveur. Quelques minutes plus tôt, l’habituel tireur Paulo Dybala avait été contraint de sortir sur blessure et est incertain pour ce match retour. Sorti également sur blessure, Abraham était déjà de retour ce week-end et a même scoré. En effet, la Louve s’est directement reprise en signant un 3e succès consécutif en Serie A face à l’Udinese (3-0). Face au club frioulan, Cristante a raté un nouveau penalty pour l’équipe romaine mais a vu Bove être le plus prompt pour reprendre le ballon et ouvrir le score. Les hommes de Mourinho ont ensuite déroulé avec de nouvelles réalisations de Pellegrini et d’Abraham. Entré en cours de jeu, l’international anglais a inscrit son 7e but. En l’absence de Dybala, Mou’ comptera sans doute sur l’ancien attaquant de Chelsea pour mener à bien les offensives des Giallorossi. Cette victoire en championnat est importante pour la Roma qui est bien installée en 3e position avec 3 points d’avance sur le Milan AC. Lors des tours précédents, la Louve s’est montrée très solide au stade Olympique avec des succès face à Salzbourg (2-0) et la Real Sociedad (2-0).

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Evidemment, le Feyenoord est déterminé à tenir tête à la Roma pour d’une part se qualifier pour les demi-finales de l’Europa League et d’autre part pour prendre sa revanche sur la Roma, qui l’avait privé de titre lors de la toute 1re Conference League disputé l’an dernier. L’équipe entraînée par Slot domine le championnat d’Eredivisie avec 8 points d’avance sur l’Ajax et le PSV. En grande forme, le Feyenoord vient de remporter ses 9 derniers matchs de championnat et se rapproche du titre. Grâce à son succès de l’aller sur une réalisation de Wieffer, le Feyenoord se présente en position favorable en Italie mais performante à domicile, et un cran au-dessus sur le papier, la Roma devrait prendre le meilleur sur le Feyenoord.

► Le pari « Victoire Roma » est coté à 1,88 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 188€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Abraham buteur » est coté à 2,83 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 283€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics AS Roma – Feyenoord avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Roma Feyenoord encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Feyenoord croque la Roma