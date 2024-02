Un grand Dybala porte la Roma face au Torino

Roma 3-2 Torino

Buts : Dybala (SP 42e, 57e, 69e) pour la Roma // Zapata (44e), Huijsen (csc) (88e) pour le Torino

La Louve peut remercier sa Joya.

En clôture de cette 26e journée de Serie A, la Roma recevait le Torino à l’Olimpico ce lundi soir. Et si la Louve l’a emporté (3-2), elle peut remercier son maître à jouer argentin : Paulo Dybala. L’Argentin a signé un triplé face aux Granata pour permettre à Daniele De Rossi d’aligner un cinquième succès sur ses six premières sorties en Serie A avec la Roma. Pour faire chuter l’équipe d’Ivan Jurić, Dybala a transformé un penalty provoqué par Sardar Azmoun puis délivré un enroulé du gauche délicieux avant de terminer son chef d’oeuvre par une frappe croisée qui n’a, là-aussi, pas laissé de chance à Vanja Milinković-Savić. Un coup du chapeau qui fait culminer le bomber romain à onze pions cette saison en championnat, et qui permet surtout à la Roma de rester en course pour la Ligue des champions. Oui, oui car avec 44 points et seulement deux unités de retard sur l’Atalanta, cinquième qui compte un match en moins, les Giallorossi peuvent toujours rêver de C1 puisque le cinquième de Serie A sera vraisemblablement qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions européennes avec la réforme à venir. Mieux encore, pour finir : en inscrivant ce triplé face au Torino, Dybala est devenu le premier joueur de la Roma à en planter trois au Toro depuis Giuseppe Giannini en juin 1993 comme le relate l’émérite journaliste italien Giuseppe Pastore.