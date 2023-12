La Roma se fait peur, mais s’impose à Sassuolo

US Sassuolo 1-2 AS Roma

Buts : Matheus Henrique (25e) pour les Neroverdi // Dybala (76e, SP) et Kristensen (82e) pour les Giallorossi

Expulsion : Boloca (63e) côté Sassuolo

Une victoire mourinhesque.

Menée au score pendant les trois quarts de la rencontre, la Roma est parvenue à arracher la victoire sur la pelouse de Sassuolo (2-1). Un succès capital pour les Romains qui recollent provisoirement avec le Napoli, quatrième.

La première occasion du match est romaine avec une frappe de Dybala repoussée difficilement par Consigli (10e). Certes dominatrice, la Roma va se faire surprendre en contre-attaque. Une frappe dévissée de Berardi se transforme en passe décisive pour Matheus Henrique, seul au second poteau, qui n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide (1-0, 25e). Courant après le score, les hommes de Mourinho se ruent à l’attaque, mais butent sur un solide bloc bas de Sassuolo, bien décidé à faire le dos rond. Et sur une frappe enroulée à l’entrée de la surface de Dybala, les Neroverdi peuvent compter sur un Consigli des grands soirs, qui vient une nouvelle fois écœurer le joyau argentin (41e). Le portier de 36 balais réitère, cette fois-ci devant Lukaku (54e). Peu après l’heure de jeu, Sassuolo est réduit à dix après un vilain tacle de Boloca (63e). Le tournant du match.

En supériorité numérique, les hommes de Mourinho continuent à pousser, mais peinent à trouver la faille. Et c’est sur penalty, à la suite d’une faute d’Erlić sur Kristensen, que la Roma revient dans la rencontre. Dybala se présente face à Consigli et ne tremble pas (1-1, 76e). En confiance et poussés par leurs tifosi présents en nombre, les Giallorossi parviennent à prendre l’avantage dans les dernières minutes avec cette frappe de Kristensen contrée par Ruan qui surprend et lobe Consigli (1-2, 82e). Sassuolo tente alors de réagir, en vain.

US Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli – Viña (Pedersen, 90e), Ruan, Erlić, Toljan – Matheus Henrique, Boloca – Laurienté (Račić, 65e), Thorstvedt (Bajrami, 81e), Berardi (Castillejo, 89e) – Pinamonti (Defrel, 81e). Entraîneur : Alessio Dionisi.

AS Roma (3-5-2) : Patrício – Ndicka, Llorente, Mancini (Pellegrini, 68e) – Spinazzola (El Shaarawy, 68e), Cristante, Paredes, Bove (Azmoun, 46e), Karsdorp (Kristensen, 46e) – Lukaku, Dybala (Çelik, 87e). Entraîneur : José Mourinho.

Pronostic Sassuolo AS Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A