Pronostic Sassuolo AS Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma vient embêter Sassuolo

Habituellement en milieu de tableau en Serie A, Sassuolo n’est que 14e actuellement, avec seulement 5 points d’avance sur la zone rouge. Les Italiens ont frôlé la correctionnelle le week-end dernier contre Empoli, mais ont fini par l’emporter (3-4) grâce à un but dans les derniers instants de la rencontre. Cette victoire met fin à une vilaine série de 6 matchs sans victoire (3 matchs nuls et 3 défaites). Le joueur clé de cette équipe, Berardi (7 buts et 2 passes en 11 matchs de SA), a inscrit un doublé lors du match précédent et sera fort probablement titulaire, associé à l’attaquant Pinamonti (5 buts en SA).

La Roma avait mal démarré sa saison en Série A, mais a fini par redresser la barre pour se placer à la 5e place avec 3 points de retard sur la 4e place synonyme de qualification pour la prochaine C1. Avec seulement une défaite sur les 7 dernières journées (contre l’Inter), le club de la Louve a décroché un point lors du derby de Rome contre la Lazio (0-0), et a notamment battu l’Udinese le week-end dernier (3-1). Toujours sans le défenseur Smalling et les blessés Kumbulla et Abraham, la Roma peut de nouveau compter sur l’important capitaine Pellegrini. Les deux attaquants Paulo Dybala (3 buts et 4 passes en 9 matchs de SA) et surtout Lukaku (6 buts et 1 passe en 11 matchs de SA) devraient être associés. Contre une équipe de Sassuolo qui encaisse énormément (24 buts encaissés), la Roma a un coup à jouer et devrait ramener au moins un point à la maison. Mais avec des hommes comme Pinamonti et Berardi en attaque, les locaux ont les moyens d’inscrire au moins un but contre une défense de la Roma elle aussi loin d’être irréprochable sans son pilier Smalling (15 buts encaissés). Lukaku n’en finit plus de marquer et a même remis le couvert dans la semaine en C3. Il pourrait encore y aller de son but.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

