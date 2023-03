La Roma se fait surprendre par Sassuolo

Roma 3-4 Sassuolo

Buts : Zalewski (26e), Dybala (51e) et Wijnaldum (90e) pour la Roma // Laurienté (13e et 18e), Berardi (45e, SP) et Pinamonti (75e) pour Sassuolo

Expulsion : Kumbulla (45e) pour la Roma

Un Laurienté express.

Sans José Mourinho, suspendu pour deux matchs, la Roma est tombée à domicile ce dimanche face à une équipe de Sassuolo en rédemption (3-4). Les visiteurs glacent rapidement le Stadio Olimpico : sur une première frappe de Pinamonti, Patrício renvoie le cuir dans les pieds de Laurienté, qui conclut sans souci (0-1, 13e). Mais Sassuolo ne s’arrête pas là, met la pression sur la cage romaine, et fait le break grâce à un deuxième but de son attaquant français cinq minutes plus tard, bien servi par Berardi (0-2, 18e). La Roma, qui avait seulement pris cinq pions à la maison depuis le début du championnat, se révolte par l’intermédiaire de Zalewski, buteur sur une reprise quelque peu chanceuse côté droit (1-2, 26e).

Problème pour les locaux : juste avant la pause, Kumbulla perd la tête, met un coup de pied à Berardi, au sol dans la surface romaine. La double sanction tombe, carton rouge puis penalty, que transforme Berardi lui-même (1-3, 45e). Au retour des vestiaires, Dybala est lancé dans la bataille, et trouve la mire d’emblée sur une frappe magique du gauche (2-3, 51e). Mais à dix, les Romains galèrent à trouver des solutions, et vont finalement se faire punir par Pinamonti, clinique sur un piqué face à Patrício (2-4, 75e). Wijnaldum réduit l’écart dans le temps additionnel pour la Roma (3-4, 90e+4), mais trop tard, Sassuolo s’adjuge un troisième succès de rang pour remonter à la treizième place. Les Romains ratent une occasion en or de doubler Milan et la Lazio, et restent cinquièmes.

C’est plus dur sans le Special One.

Roma (3-5-2) : Patrício – Kumbulla, Smalling, Ibañez – Zalewski (Volpato, 78e), Bove (Dybala, 46e), Matić (Camara, 56e), Wijnaldum, Spinazzola (Karsdorp, 46e) – El Shaarawy, Abraham (Majchrzak, 78e). Entraîneur : Salvatore Foti.

Sassuolo (4-3-3) : Consigli – Toljan, Ferrari, Tressoldi (Erlić, 64e), Rogerio (Marchizza, 88e) – Frattesi, Lopez (Obiang, 64e), Henrique – Berardi (Bajrami, 77e), Pinamonti, Laurienté (Defrel, 77e). Entraîneur : Alessio Dionisi.

