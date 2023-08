Revivez PSG-Lorient (0-0)

Salut les p’tits loups !

Ça y est, c’est la grande rentrée du Paris Saint-Germain, et pas n’importe lequel. Celui du général Enrique. Plus de Messi, pas de Neymar, Mbappé et Verratti, ce PSG ne ressemble plus trop à celui de l’an dernier. Bon signe ? Réponse dans deux grosse heures.

Sinon, vous allez bien ?