La Roma fait le job contre Sassuolo

Roma 1-0 Sassuolo

But : Pellegrini (50e) pour la Roma

La patte De Rossi.

Comme souvent depuis l’arrivée sur le banc de Daniele de Rossi, la Roma s’est imposée face à Sassuolo (1-0). Le bilan en Serie A du champion du monde 2006 est donc désormais de 7 victoires, 1 nul et 1 défaite contre l’Inter. Solide.

Alors non, la Roma n’est pas encore devenue Manchester City et ne se créé pas 150 occasions par match. Mais leur solidité défensive, les mains sûres de Svilar – impérial sur une frappe de Uros Racic (69e) – et le pied droit magique du capitaine Lorenzo Pellegrini dont la frappe depuis l’entrée de surface termine au fond des filets (1-0, 50e) suffisent au bonheur des Romains. Une Roma qui aurait pu s’offrir un peu plus de sérénité, mais Romelu Lukaku a manqué le cadre (45e), tandis que Tommaso Baldanzi se heurte par deux fois au portier Andrea Consigli (73e et 88e). La Roma se contentera de ce score minime qui leur permet de conforter leur 5e place et de rêver encore au Top 4.

