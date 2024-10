Le chambrage de Beşiktaş après sa victoire contre l'OL

Rivaux même sur le web.

Dominé la majeure partie du match par l’OL, Beşiktaş pouvait savourer sa revanche ce jeudi au Groupama Stadium (0-1), Au coup de sifflet final, le compte X du club stambouliote en a profité pour glisser plusieurs tweets moqueurs. La version anglaise a publié le logo du club… avec un chat à la place de lion. Le tout saupoudré d’un petit message d’amour : « Nouvel emblème pour vous, l’OL. »

New emblem for you. @OL pic.twitter.com/p1bMzg9Ueu

— Beşiktaş EN (@BesiktasEnglish) October 24, 2024