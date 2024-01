La Roma et l’Atalanta dos à dos

AS Roma 1-1 Atalanta

Buts : Dybala (39e, sp) pour les Giallorossi // Koopmeiners (8e) pour les Bergamasques

Du rythme, du suspens et de la tension mais pas de vainqueur entre la Roma et l’Atalanta (1-1). Un match nul qui n’arrange pas vraiment les affaires des Giallorossi et des Nerazzurri. La bande à José Mourinho – exclu en fin de match (sa quatrième de la saison) – est huitième à quatre longueurs du top 4. La Dea, elle, reste sixième.

Dans un Stadio Olimpico toujours aussi bouillant, ce sont les Bergamasques qui lancent les hostilités. D’un centre millimétré, Mirančuk trouve la tête Koopmeiners qui trompe Rui Patrício (0-1, 8e). Mais les Romains ne s’avouent pas vaincus et multiplient les offensives. Lukaku tente sa chance mais la frappe de l’attaquant belge est repoussée par Carnesecchi (21e). La Roma pousse, la Dea recule et finit par craquer. Ruggeri est coupable d’un geste déplacé sur Karsdorp. Après consultation de la VAR, l’arbitre accorde le penalty. Dybala s’en charge et égalise d’un contre-pied parfait (1-1, 39e).

Au retour des vestiaires, la tension monte d’un cran entre deux équipes qui multiplient les fautes et alternent les séquences offensives. Les hommes de Gasperini sont proches de concéder un but loufoque, Holm devance Huijsen mais son geste défensif contraint Carnesecchi à réaliser une parade réflexe (56e). La Roma et l’Atalanta se rendent coup pour coup dans un match ouvert et animé mais manquent cruellement de lucidité dans la zone de vérité. Les actions ne viendront pas et les deux formations se quittent main dans la main.

AS Roma (3-5-2) : Patrício – Kristensen, Llorente (Huijsen, 46e), Mancini – Zalewski (Spinazzola, 65e), Bove, Pellegrini (Paredes, 73e), Cristante, Karsdorp (Çelik, 65e) – Lukaku, Dybala (El Shaarawy, 84e). Entraîneur : José Mourinho.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi – Kolašinac (Palomino, 79e), Djimsiti, Scalvini (Hien, 86e) – Ruggeri (Zappacosta, 64e), Ederson (Pasalic, 65e), de Roon, Holm – Koopmeiners – De Ketelaere (Scamacca, 46e), Mirančuk. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

La Roma patine, l'Atalanta démarre bien