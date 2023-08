La Roma patine, l’Atalanta démarre bien

Roma 2-2 Salernitana

Buts : Belotti (17e,82e) pour la Roma // Candreva (36e, 49e) pour la Salernitana

Première de la saison manquée pour José Mourinho et sa troupe giallorossa. A l’Olimpico, la Roma a été tenue en échec par la Salernitana et un immense Antonio Candreva (2-2). Tout avait pourtant bien démarré pour la Louve et Andrea Belotti, l’unique buteur à la disposition du Mou. Le Gallo, qui n’avait plus marqué depuis le 1er mai 2022 avec le… Torino en Serie A, est parvenu à briser la malédiction suite à un long ballon de Diego Llorente qu’il a bonifié entre deux défenseurs (1-0, 17e).

Une délivrance – après un premier but refusé – qui ne va pas pour autant suffire. Car en face, il y a un homme qui marche sur l’eau depuis la fin de saison dernière et qui n’est autre que l’ancien laziale Candreva. Via un missile sous la barre de Rui Patricio (1-1, 36e) puis un enchaînement exceptionnel conclu d’une frappe pied gauche en seconde période (1-2, 49e), le vétéran italien (36 ans) a longtemps pensé offrir un précieux et prestigieux succès à la bande emmenée par Paulo Sousa. Erreur : sur un corner parfaitement botté par Leandro Paredes, Belotti s’offre un doublé en fin de rencontre d’un coup de tête parfait et sauve le nul (2-2, 82e). C’est à Vérone le week-end prochain que la Roma va tenter de lancer sa saison.

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio – Mancini, Smalling, Llorente – Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola – Belotti, El Shaarawy. Entraîneur : José Mourinho.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa – Lovato, Gyomber, Fazio – Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Bradaric – Kastanos, Candreva – Botheim. Entraîneur : Paulo Sousa.

Sassuolo 0-2 Atalanta

Buts : De Ketelaere (84e), Zortea (90e+2) pour l’Atalanta

Que ce fut long pour la Dea !

Dominatrice de bout en bout sur la pelouse des Neroverdi d’Alessio Dionisi, les gaillards de Gian Piero Gasperini ont dû attendre la fin de la seconde période pour faire chuter Sassuolo. Des sauvetages sur la ligne, une barre transversale trouvée par Charles De Ketelaere, arrivé cet été de Milan, des tentatives de Gianluca Scamacca, rien n’avait souri aux nerazzurri jusqu’à la 84ème minute. Et ce moment choisi par De Ketelaere pour s’envoler haut dans le ciel pour catapulter un centre de Matteo Ruggeri dans les filets et ainsi inscrire son premier but dans le championnat italien (!) (0-1, 84e). Dans le temps additionnel, d’une frappe sèche qui n’a laissé aucune chance à Andrea Consigli, c’est Nadir Zortea – prêté l’an passé à Sassuolo – qui a scellé le sort de cette première rencontre de la saison (0-2, 90e+2).

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli – Toljan, Erlic, Viti, Vina – Maxime Lopez, Matheus Henrique – Defrel, Bajrami, Laurienté – Pinamonti. Entraîneur : Alessio Dionisi.

Atalanta (3-4-1-2): Musso – Djimsiti, Scalvini, Kolasinac – Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri – Pasalic, Lookman – Duvan Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.