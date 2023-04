L’Inter accroché à Salerne

Salernitana 1-1 Inter

Buts : Candreva (90e) pour Salerne // Gosens (6e) pour les Nerazzuri

Au Stadio Arechi de Salerne, l’Inter a perdu deux points précieux dans la course à la Ligue des champions en concédant le nul (1-1). Les hommes de Simone Inzaghi restent quatrièmes, avec un petit point d’avance sur la Roma. La Salernitana, quinzième, consolide sa place pour le maintien.

Les Nerazzurri n’ont pourtant pas tardé à mettre le coup d’accélérateur, pour prendre les devants dès l’entame. Trouvé dans les airs par Kristjan Asllani, Romelu Lukaku est parvenu à dévier le ballon dans le dos d’un Flavius Daniliuc perdu, offrant à Robin Gosens l’occasion d’ajuster une volée du plat du pied gauche (0-1, 6e). Lukaku tente à son tour d’inquiéter Guillermo Ochoa peu avant la pause, toujours de la caboche, mais bute sur les jambes solides du Mexicain (45e+2).

Salerne en galère, et Daniliuc encore plus. Le défenseur autrichien, légèrement coupable sur le premier but, est en effet passé proche d’offrir le deuxième aux visiteurs, sur une mauvaise relance que Nicolò Barella n’a pu expédier que sur le poteau (49e). Dans la foulée, Lukaku enchaîne d’un coup de casque sur la barre, sans que Stefan de Vrij ne puisse pousser le cuir au fond, gêné par Ochoa (64e). Dominateurs sans concrétiser, les Intéristes voient alors leurs hôtes revenir doucement. D’abord avec Boulaye Dia, trouvant également la barre (71e), avant la folie de la dernière minute. Décalé couloir droit, Antonio Candreva balance un centre trop fuyant, qu’André Onana gère copieusement mal (1-1, 90e). L’art de tout gâcher.

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa – Pirola (Troost-Ekong, 66e), Gyömbér, Daniliuc – Bradarić, Coulibaly (Nicolussi, 66e), Vilhena (Bohinen, 79e), Bronn (Dia, 46e) – Candreva, Kastanos (Botheim, 75e) – Piątek. Entraîneur : Paulo Sousa.

Inter (3-5-2) : Onana – Darmian, De Vrij, Acerbi – Dumfries, Barella (Brozović, 66e), Asllani (Gagliardini, 66e), Mkhitaryan, Gosens (Dimarco, 75e) – Lukaku (Džeko, 85e), Correa (Martínez, 66e). Entraîneur : Simone Inzaghi.