Pronostic Lazio Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio se reprend face à la Salernitana

La Lazio joue une grande partie de sa saison lors des semaines qui arrivent. En effet, les Laziale vont affronter la Juventus en demi-finale retour de la Coppa Italia où ils vont devoir combler leur retard de 2 buts. En championnat, les hommes d’Igor Tudor, arrivé pour succéder à Sarri, sont en 8e position avec 4 points de retard sur l’Atalanta, qui occupe le dernier strapontin pour une place européenne. Après avoir repris confiance en s’imposant face à Frosinone (2-3) et contre la Juve (1-0) en Serie A, la Lazio est retombée dans ses travers avec sa défaite face à la Vieille Dame en Coupe d’Italie et surtout dans le derby face à la Roma le week-end dernier (1-0). Dans une rencontre de faible qualité, les Biancocelesti ont concédé la défaite face aux Giallorossi, et vu Guendouzi auteur d’un nouveau coup de sang. Ce vendredi, la Lazio a la possibilité de se racheter devant ses supporters avec la réception de la lanterne rouge.

En face, la Salernitana est partie pour descendre en Serie B. Actuellement, les Granata sont en dernière position avec 12 points de retard sur le Hellas Vérone, première formation non relégable, alors qu’il ne reste plus que 7 journées à disputer. Malgré cette situation compliquée, la Salernitana n’a pas abdiqué comme elle l’a démontré le week-end dernier. Face à une autre équipe dans le dur, Sassuolo, le club de Salerne a réussi à refaire un retard de 2 buts pour prendre un point (2-2). La Salernitana a égalisé dans le temps additionnel par Maggiore au plus grand désarroi des Neroverdi. Avant ce match, le club de Ribéry, aujourd’hui adjoint, avait enchaîné 3 défaites. A domicile, la Lazio ne devrait pas connaitre de difficultés pour se défaire de la Salernitana.

