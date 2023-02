La Lazio se débarrasse de la Salernitana.

Salernitana 0-2 Lazio

Buts : Immobile (60e et 69e SP) pour les Biancocelesti

Expulsion : Bronn (89e) pour les Granata

Il ne faudra bientôt plus dire crescendo, mais « Lazio ».

Logique vainqueur à Salerne (2-0), la Lazio redémarre la machine après trois matchs sans victoire en Serie A, et se maintient à deux unités du podium. Il faut attendre la 28e minute pour voir les Biancocelesti inquiéter pour de vrai leurs hôtes du jour, lorsque Mateo Vecino temporise dans la surface et tope sa frappe du gauche, qui flirte avec le montant droit d’un Luigi Sepe stoïque. Sepe doit ensuite s’employer sur un enroulé placé de Pedro (34e). Les Granata répliquent par Antonio Candreva, sur une sortie moyenne d’Ivan Provedel (42e), mais le gardien parvient à se rattraper en s’interposant face à l’ancien de l’Inter.

Sans se presser, la Lazio attend l’heure de jeu pour faire la différence. Esseulé sur son flanc droit, Adam Marušić dévale la moitié de terrain adverse avant de délivrer un centre au cordeau, à ras de terre et avec de l’effet, à destination de Ciro Immobile, redoutable au second poteau (0-1, 60e). Au onzième but de la saison du grantatakan italien succède bien vite le douzième, sur un penalty d’école (0-2, 69e). En mode gestion jusqu’au coup de sifflet final, les hommes de Maurizio Sarri auraient pu rajouter un pion, mais le deuxième penalty des visiteurs, botté par Luis Alberto, est stoppé par Sepe sur sa droite, avant que la reprise de l’Espagnol ne file en sortie de but (90e).

Peu importe le pays, Paulo Sousa n’a pas l’air d’être affilié à la culture de la gagne.

Salernitana (3-4-2-1) : Sepe – Bronn, Daniliuc, Pirola (Lovato, 75e) – Candreva, L. Coulibaly, Črnigoj (Sambia, 76e), Bradarić – Bonazzoli (Kastanos, 59e), Vilhena (D. Valencia, 46e) – Piątek (Botheim, 75e). Entraîneur : Paulo Sousa.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić, Casale, Patric, Hysaj – Vecino (Bašić, 77e), Cataldi, Luis Alberto – F. Anderson, Immobile (Cancellieri, 86e), Pedro (L. Romero, 78e). Entraîneur : Maurizio Sarri.