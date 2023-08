Robin Gosens vient renforcer l'Union Berlin

L’Union fait la force.

Récent finaliste de la dernière Ligue des champions, Robin Gosens ne fera pas de vieux os à l’Inter. Celui qui était arrivé en janvier 2022 en provenance de l’Atalanta a choisi de retourner dans son pays natal, où il n’a jamais évolué en club, et de signer du côté de l’Union Berlin, très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale a déboursé près de quinze millions d’euros pour acquérir le latéral gauche.

« J’ai toujours dit que mon rêve était de jouer un jour en Allemagne et en Bundesliga. Les dernières années de l’Union ont été impressionnantes, on l’a également constaté à l’étranger. Lors des entretiens avec les responsables du club, j’ai ressenti beaucoup d’estime et de confiance, la décision n’a pas été difficile à prendre », a réagi le joueur dans un communiqué publié par le club allemand.

Jouer la Ligue des champions avec un club allemand à quelques mois de l’Euro, en voilà un choix de carrière intelligent.