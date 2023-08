Kevin Volland sur le point de quitter Monaco ?

Encore un peu plus de place pour Wissam Ben Yedder.

Après trois saisons passées en Principauté, Kevin Volland serait sur le point de quitter le Rocher. Selon L’Équipe, le joueur allemand est en passe de rejoindre l’Union Berlin, qui aurait trouvé un accord avec l’AS Monaco pour un transfert de 5,5 millions d’euros. L’attaquant est dans sa dernière année de contrat avec les Monégasques.

Un choix qui permettrait au joueur de retrouver la Ligue des champions, puisque le club allemand a terminé quatrième de Bundesliga la saison passée. Le gaucher de 31 ans retrouverait son pays d’origine, lui qui a déjà évolué au Munich 1860, à Hoffenheim et à Leverkusen. Assez surprenant mine de rien pour l’ASM, qui a déjà perdu Breel Embolo sur blessure, et s’affaiblit encore un peu plus dans le secteur offensif.

C’est Adi Hütter qui doit faire la moue.