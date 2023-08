Breel Embolo s'est fait les croisés à l'entraînement

Gros coup dur.

A quelques heures de son dernier match amical contre le Bayern Munich et à six jours du début de sa saison sur le terrain de Clermont, l’AS Monaco a appris une très mauvaise nouvelle : le Suisse Breel Embolo, l’un de ses plus gros atouts offensifs, a été victime d’une rupture des ligaments croisés à l’entraînement.

Un déplacement auquel Breel Embolo ne pourra prendre part. L’attaquant international suisse a subi une rupture des ligaments croisés à l’entraînement et sera absent des terrains plusieurs mois. L’AS Monaco apporte tout son soutien à son attaquant dans cette épreuve ✊ Courage,… — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 7, 2023

L’attaquant de la Nati devrait être absent des terrains pendant plusieurs mois, lui qui avait déjà dû s’absenter pendant une cinquantaine de jours entre mars et mai 2023 en raison d’une blessure au genou. Une habitude pour l’attaquant, qui a connu une petite quinzaine de pépins physiques (dont des gros) depuis octobre 2016.

Au moins, il ne devrait pas être acheté par un club d’Arabie saoudite.

