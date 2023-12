Le Real Madrid punit l’Union Berlin

Union Berlin 2-3 Real Madrid

Buts : Volland (45e+1) et Alex Král (85e) pour l’Union // Joselu (61e et 72e) et Ceballos (89e) pour les Merengues

En déplacement à l’Olympiastadion de Berlin pour y défier l’Union ce mardi soir, le Real Madrid, assuré de finir en tête du groupe C, a joué le coup à fond pour s’imposer (2-3). Les Berlinois terminent derniers.

La première situation a pourtant été pour Kevin Behrens, auteur d’une belle volée dans les mains de Kepa Arrizabalaga, à la suite d’une mauvaise relance de Luka Modrić dans sa surface (2e). La réaction madrilène n’a cependant pas tardé, avec une incursion de Jude Bellingham en face-à-face, stoppée par Frederik Rønnow (10e), puis une tête de Joselu sur le haut de la barre (16e). Quelques minutes avant la pause, Modrić a eu l’occasion d’ouvrir la marque avec un penalty offert par le bras traînant de Diego Leite. Une sentence repoussée des jambes par Rønnow (45e). Et un malheur n’arrivant jamais seul, le Croate a pu contempler le but de Kevin Volland, servi par une erreur de dégagement de David Alaba, conclu d’un plat du pied entre les jambes d’Arrizabalaga (1-0, 45e+1).

Au retour des vestiaires, les hommes de Carlo Ancelotti ont appuyé sur l’accélérateur pour revenir, sans succès. Lucas Vázquez a ainsi sollicité Rønnow avec une reprise acrobatique (50e), suivi de Rodrygo de la tête, lui aussi magnifiquement stoppé par la manchette du portier danois (55e). C’est finalement de Joselu qu’a émané la libération, après un duel litigieux avec Paul Jaeckel et une caboche bien placée (1-1, 61e). Dans la foulée, l’attaquant y est allé de son doublé, de manière similaire, cette fois lancé par Fran García (1-2, 72e). Et malgré l’égalisation de l’entrant Alex Král sur un tir rasant (2-2, 85e), Dani Ceballos a entériné la victoire des visiteurs en croisant sa frappe, légèrement déviée par Jérôme Roussillon (2-3, 89e).

Le Real Madrid gagne même les matchs sans enjeu.

Union Berlin (5-3-2) : Rønnow – Roussillon, Leite, Knoche, Jaeckel (Becker, 75e), Juranović (Trimmel, 82e) – Gosens (Laïdouni, 75e), Khedira (Král, 75e), Haberer – Behrens, Volland (Aaronson, 82e). Entraîneur : Nenad Bjelica.

Real Madrid (4-3-3) : Arrizabalaga – Lucas Vázquez, Nacho, Alaba (Rüdiger, 71e), Fran García – Modrić, Valverde (Kroos, 46e), Ceballos (Paz, 90e) – Bellingham, Joselu, Rodrygo (Brahim Díaz, 80e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Jude Bellingham sort (encore et encore) le Real Madrid du pétrin